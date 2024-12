United Rugby Championship: Benetton Treviso e Zebre Parma, derby per risalire la classifica

Torna dopo la pausa delle coppe europee l’United Rugby Championship e, come da tradizione, a cavallo tra Natale e Capodanno vanno in scena i derby nazionali del torneo celtico. Per Benetton Treviso e Zebre Parma appuntamento domani, sabato 21 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 14 allo stadio Monigo per la prima sfida stagionale.

Le due formazioni sono attualmente fuori dalla zona playoff, con la Benetton Treviso che sta vivendo diversi alti e bassi quest’anno e che con 14 punti è dodicesima, a quattro lunghezze dalla top 8. Le Zebre Parma, invece, hanno 11 punti all’attivo e sono penultime, anche se in URC sono reduci dalla vittoria casalinga contro gli Ospreys a fine novembre.

La Benetton Treviso, però, è anche reduce dall’entusiasmante vittoria in Champions Cup, che tiene vive le chance di passaggio del turno nel massimo torneo continentale, mentre per la franchigia federale è arrivato un ko di misura in casa contro Lione. Oltre alle voci di un possibile addio a Parma a fine stagione, con la Fir che potrebbe cedere il capitale sociale al Petrarca Padova.

“Le Zebre verranno a Treviso per metterci in difficoltà e noi dovremo essere bravi a stare ordinati, nel sistema offensivo e difensivo, per metterli in difficoltà come prevede il nostro piano di gioco. Anche noi dobbiamo essere fiduciosi in ciò che possiamo fare perché abbiamo grande qualità” ha dichiarato Alessandro Garbisi alla vigilia del match.