United Rugby Championship: weekend di derby aspettando il Natale

Torna l’United Rugby Championship dopo la pausa per le coppe europee e i fine settimana che accompagnano Natale e Capodanno, come da tradizione, vedranno andare in scena i vari derby nazionali. Da venerdì a domenica, e con un posticipo giovedì prossimo, andranno in scena otto sfide importanti in chiave playoff.

Si parte venerdì sera in Irlanda del Nord, quando l’Ulster ospiterà il Munster, uno scontro diretto tra due formazioni appena fuori dalla top 8 dell’URC e vincere è fondamentale per entrambe. Sabato, poco dopo pranzo, sarà la volta del derby italiano tra la Benetton Treviso e le Zebre Parma, con le due squadre distanti solo tre punti in classifica. Alle 14.45 ci si sposta in Sudafrica per Stormers-Lions, con i padroni di casa obbligati a vincere per risalire la china.

Si resta in Sudafrica nel pomeriggio, con la sfida tra Sharks e Bulls, entrambe lanciate in zona playoff e che vogliono continuare a correre, soprattutto i Bulls, attualmente terzi. Nel tardo pomeriggio appuntamento in Galles per Ospeys-Scarlets, con i padroni di casa in profonda crisi e ospiti che vogliono approfittarne per entrare in zona playoff. Sabato che si chiude con il derby irlandese tra il Leinster e Connacht, con i dubliners primi in classifica e i ragazzi di Galway che vogliono difendere l’ottava piazza.

I due posticipi, infine, si giocheranno domenica, quando scenderanno in campo le due formazioni scozzesi, con Glasgow Warriors ed Edimburgo entrambe in zona playoff, ma gli ospiti chiamati a portare a casa punti per consolidare la loro posizione; e come detto giovedì, quando il turno si chiuderà in Galles con Newport-Cardiff, con i Dragons ultimi in classifica e Cardiff quarta e che vuole continuare a vincere.