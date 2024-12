Rugby Serie A Elite, Mogliano allo scadere espugna il campo del Valorugby

Si è appena concluso l’anticipo dell’ottavo turno, e ultimo appuntamento del 2024, del massimo campionato italiano di rugby e allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia sono scese in campo il Valorugby Emilia e il Mogliano. Per la squadra allenata da Marcello Violi la chance di agganciare, almeno momentaneamente, in vetta il Rovigo (distante 5 punti), mentre per i ragazzi di Umberto Casellato la volontà di allontanarsi dalla parte bassa della classifica. Ecco come è andata.

Avvio tutto di marca Valorugby, che per un quarto d’ora mette alle corde il Mogliano, ma non riesce mai a sfondare. Veneti molto fallosi e, alla fine, al 16’ è Silva che riesce a sfondare e padroni di casa avanti 7-0. Reagisce la squadra ospite, mette alle corde il Valorugby e al 26’ va sulla piazzola e Peruzzo trova i pali per il 7-3. Insistono i veneti, in un match che non decolla, e al 33’ ancora Peruzzo accorcia dalla piazzola per il 7-6. Padroni di casa molto nervosi e poco dopo un’altra infrazione rimanda Peruzzo sulla piazzola ma nulla di fatto. Quasi allo scadere, però, cartellino giallo per il pilone del Mogliano Gallorini per ennesimo fallo in mischia e si va al riposo sul 7-6 e con Valorugby che avrà un uomo in più a inizio ripresa.

Nonostante l’inferiorità numerica il Mogliano usa la mischia per costringere gli emiliani al fallo e dalla lunga distanza Peruzzo trova i pali e i punti del sorpasso sul 7-9. Non riesce a reagire il Valorugby, spinge il Mogliano e al 51’ cartellino giallo per Tuivaiti (alla sua ultima partita) e Valorugby che ora sarà in inferiorità numerica. Va sulla piazzola la squadra veneta, ma Peruzzo sbaglia malamente e nulla di fatto. Finalmente torna ad attaccare il Valorugby e all’ora di gioco dalla piazzola è Ledesma a trovare il controsorpasso per il 10-9. Al 64’ nuova infrazione, ma ancora una volta Peruzzo non trova i pali. Ancora un fallo dà la chance di muovere il punteggio, ma al 70’ anche Ledesma non trova i pali. Si butta in attacco Mogliano alla ricerca dei punti del sorpasso e a tempo praticamente scaduto fallo del Valorugby, va sulla piazzola Peruzzo e trova i pali per il 10-12 per Mogliano.

Serie A Elite Maschile – VIII turno

Valorugby Emilia v Mogliano 10-12

Colorno v Lazio

Lyons Piacenza v Rangers Vicenza

Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

Rovigo v Viadana

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rovigo 32; Viadana 29; Valorugby Emilia 28, Petrarca 26; Fiamme Oro 21; Rangers Vicenza 14; Mogliano 12; Colorno 9; Lyons Piacenza, Lazio 2