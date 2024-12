Basket, l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa per continuare la rimonta in Eurolega

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano e per la tredicesima giornata di Eurolega all’Unipol Forum di Assago arriva la Stella Rossa Belgrado. Per i ragazzi di Ettore Messina una chance importante per dare continuità ai risultati delle ultime settimane, in particolare alla bella vittoria a Istanbul contro il Fenerbahce settimana scorsa.

L’Olimpia Milano è attualmente dodicesima, con sei vittorie e altrettante sconfitte, ma a pari merito con altre tre formazioni e, virtualmente, in piena zona play-in. Non solo, perché dopo un avvio di stagione europea da dimenticare, Shields e compagni hanno uno score di 5 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime sei gare disputate, con la rimonta verso la parte alta della classifica che si sta piano piano concretizzando.

Proprio per questo motivo i biancorossi non possono permettersi passi falsi in casa contro formazioni assolutamente alla loro portata come la Stella Rossa o, venerdì, il Villeurbanne. Due successi darebbero una scossa importante al gruppo, facendo dimenticare i brutti ko subiti con la Zalgris e Berlino che stanno incidendo pesantemente sulla classifica.

Milano che, però, si presenta a ranghi ridotti. Out ancora Josh Nebo e Leandro Bolmaro, in dubbio rimangono Diego Flaccadori e Stefano Tonut, entrambi assenti contro Tortona in campionato, ma che dovrebbero tornare a disposizione per il doppio appuntamento europeo. Di contro, la Stella Rossa è a pari punti di Milano, ma dopo tre successi a inizio stagione, nelle ultime dodici giornate ha raccolto solo tre vittorie, di cui solo una in trasferta.

Tra i serbi da tenere particolarmente d’occhio Filip Petrusev, con 15,6 punti di media a partita, così come Isaiah Canaan e Nemanja Nedovic, entrambi con 10,1 punti a partita; ma attenzione anche a Codi Miller-McIntyre, che sta viaggiando con 5,8 assist a partita, mentre è fermo a 2,8 e poco minutaggio sin qui una vecchia conoscenza come Milos Teodosic. Con 86,5 punti medi a partita l’Olimpia Milano ha un attacco migliore della Stella Rossa, ferma a 83,6; ma in difesa i serbi hanno sin qui concesso solo 80,8 punti contro gli 87,3 di Milano. Servirà alzare il livello in difesa, come fatto negli ultimi turni, e trovare soluzioni per scardinare il muro serbo.