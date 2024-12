ATP Brisbane, Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale. Eliminato Holger Rune

Calato il sipario sulla giornata odierna di incontri nell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano, purtroppo, c’è stata la battuta d’arresto di Matteo Berrettini. Il romano è stato sconfitto dall’australiano Jordan Thompson sul punteggio di 3-6 6-3 6-4 ed è stato costretto a salutare questo torneo anzitempo. Thompson negli ottavi di finale se la vedrà contro lo statunitense Alex Michelsen (n.41 ATP) a segno per 6-4 4-6 7-6 (10) contro il padrone di casa, Chris O’Connell (n.64 del ranking).

Prosegue l’avventura di Grigor Dimitrov e termina quella di Holger Rune, finalisti in questo torneo nell’ultima edizione. Il bulgaro (n.10 del mondo), detentore del titolo, si è imposto in due parziali sullo score di 7-6 (5) 6-3 contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.96 ATP) in 1 ora e 49 minuti di partita. Una vittoria convincente e negli ottavi ci sarà il confronto con l’australiano Vukic. Niente da fare per Rune (n.13 del ranking), piegato dal potente ceco Jiri Lehecka (n.28 ATP) per 7-5 6-3. Si pensava che il danese potesse iniziare la stagione agonistica in maniera diversa da come l’avesse chiusa, ma a Brisbane il responso è stato negativo.

Prosegue l’avventura di Nicolas Jarry (n.35 ATP), opposto all’argentino Mariano Navone (n.47 del mondo): 7-5 7-6 (7) il punteggio in favore del cileno in 1 ora e 50 minuti di gioco. Sul suo cammino negli ottavi ci sarà il francese Benjamin Bonzi (n.75 del ranking), a sorpresa vittorioso contro l’altro cileno Alejandro Tabilo (n.23 del mondo). Una partita molto lottata, durata 2 ore e 51 minuti di gioco, risoltasi per 6-7 (8) 7-6 (5) 6-4.

A conclusione c’è stato il successo del giapponese Yoshihito Nishioka (n.69 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto il francese Arthur Rinderknech (n.59 ATP) per 6-3 6-4. Il nipponico giocherà contro il citato Lehecka gli ottavi.