Novak Djokovic e Nick Kyrgios la spuntano al match tie-break nel loro esordio in doppio a Brisbane

Dopo tante parole, il campo. A Brisbane il torneo di doppio ha avuto un interesse molto particolare, visto che Novak Djokovic e Nick Kyrgios sono scesi in campo. Dopo essersi spalleggiati davanti ai microfoni sulla vicenda “Clostebol” di Jannik Sinner, i due ex “nemici” si sono ben supportati anche nella partita di primo turno contro la coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dal tedesco Andrea Mies.

Un match molto lottato, che si è risolto in favore dell’australiano e del serbo sul punteggio di 6-4 6-7 (4) 10-8 in 1 ora e 48 minuti di partita. Negli ottavi di finale ci sarà un impegno difficile per il duo, visto l’incrocio con i n.1 del seeding Mektic/Venus.

Nel primo set due palle break vengono costruite dalla “strana coppia”, ma manca la necessaria concretezza. Pragmatismo che c’è nel decimo game, con alcuni colpi di pregevole fattura di entrambi che portano all’epilogo in proprio favore sul 6-4.

Nel secondo set Kyrgios e Djokovic provano a cambiare marcia nel secondo e nel quarto game, ma le opportunità “break” non vengono convertite anche per la bravura degli avversari. Nel tie-break, Erler e Mies si rivelano superiori nella gestione dello scambio, approfittando di qualche movimento non corretto della coppia australiana/serba. Conclusione: 7-6 (4).

Si va al match tie-break e il livello sale perché sia Nole che Nick non ci stanno a perdere. In un confronto sul filo, sono loro a spuntarla con classe e determinazione sul punteggio di 10-8.