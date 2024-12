Quando si gioca Arnaldi-Popyrin, ATP Brisbane 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, dalle 02.00 italiane, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio nell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano, il ligure sarà chiamato ad affrontare il padrone di casa, Alexei Popyrin, in un confronto che si preannuncia complicato. Popyrin, infatti, viene da una stagione in ascesa, come dimostrato dalla vittoria nel Masters1000 di Montreal.

Arnaldi, invece, ha vissuto un 2024 un po’ di stagnazione, con pochi lampi, tra cui proprio l’esperienza a Montreal dove ha raggiunto la sua prima semifinale in un 1000. Dopo un 2023 in grande miglioramento, si è consapevoli che l’annata della riconferma è quella più difficile. Vedremo in che modo si sarà preparato l’allievo di Alessandro Petrone, in vista di questo confronto.

Il bilancio dei precedenti è di 2-1 per il nostro portacolori. Arnaldi si è aggiudicato le ultime due sfide che ci sono state, ovvero nel Masters1000 di Shanghai e soprattutto nella finale di Coppa Davis dell’anno passato. Un’affermazione fondamentale nell’economia del match tra Italia e Australia. Si spera che il classe 2001 del Bel Paese sappia replicare.

La partita tra Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin, valida per il primo turno dell’ATP250 di Brisbane, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-POPYRIN ATP BRISBANE 2025

Martedì 31 dicembre

CAMPO 1 – Inizio alle 02.00 italiane

M. Arnaldi vs [7] A. Popyrin

A seguire

F. Tiafoe [4] vs A. Walton [WC]

A seguire

A. Blinkova va [8] M. Andreeva – WTA

Non prima delle 05.00 italiane

M. Bouzkova vs [7] J. Ostapenko – WTA

PROGRAMMA ARNALDI-POPYRIN ATP BRISBANE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport