A che ora Milano-Zamalek oggi in tv, Mondiale per club volley femminile: programma, canale, streaming

Oggi giovedì 19 dicembre (ore 12.30) si gioca Milano-Zamalek, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. Dopo aver battuto le brasiliane del Gerdau Minas all’esordio e aver perso contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank, la formazione lombarda se la dovrà vedere contro le egiziane in quella che è l’ultima partita della Pool B in questa rassegna iridata. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono ampiamente favorite, ma non dovranno sottovalutare le Campionesse d’Africa.

Milano punta a vincere in maniera nitida questo testa a testa, fondamentale per la qualificazione alle semifinali che animeranno la giornata di sabato ad Hangzhou (Cina). Riflettori puntati sulle big della compagine italiane, ovvero l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi. Lo Zamalek non annovera individualità di rilievo tra le proprie fila e non ha una grande caratura tecnica, ma andrà comunque preso con le pinze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Zamalek Sporting Club, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MILANO-ZAMALEK, MONDIALE PER CLUB OGGI

Giovedì 19 dicembre

Ore 12.30 Numia Vero Volley Milano vs Zamalek Sporting Club – Diretta streaming su DAZN, VBTV

PROGRAMMA MILANO-ZAMALEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.