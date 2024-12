Biathlon, Lisa Vittozzi rompe il silenzio e fa il punto sull’infortunio

Lisa Vittozzi rompe il silenzio e fa il punto della situazione dopo quanto è accaduto. Indubbiamente, è lei la grande assente della Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025. La sappadina è stata costretta a saltare le tre tappe del 2024 e ci si augura di ritrovarla la via del quarto appuntamento di Oberhof (Germania), in programma dal 9 al 12 gennaio.

La causa di queste defezioni è da ricercare in un problema alla schiena, causato a quanto pare da un incidente in allenamento. La detentrice della Sfera di Cristallo (classifica generale) ha deciso di dare priorità al recupero fisico, non accelerando i tempi per tornare nel massimo circuito internazionale. Rinunce che chiaramente tagliano fuori dalla conquista del primato l’azzurra.

Ebbene, Lisa ha scritto un post su Instagram, dove si comprende la situazione: “Ciao a tutti. Sono stata assente per un po’ di tempo ma come saprete, sono stati due mesi molto difficili per la mia salute. Non è stato facile rinunciare alle gare, e accettarlo ancora più difficile, ma questa volta ho dovuto ascoltare il mio fisico. Sto lottando, mettendoci del mio meglio, per poter tornare a stare bene e tornare a fare quello che amo. Grazie a chi mi è stato vicino, supportato e confortato durante questi mesi. Ci vediamo presto“.

A questo punto, vedremo quando il ritorno si concretizzerà nell’appuntamento citato anche, pensando a quello che è l’obiettivo di questa stagione, ovvero i Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), previsti dal 12 al 23 febbraio 2025.

LISA VITTOZZI SU INSTAGRAM