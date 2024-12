Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup junior a Goms. Azzurri quinti nella single-mixed

È cominciata bene l’avventura della squadra italiana nella seconda tappa della IBU Cup junior, di scena sulle nevi di Goms, in Svizzera. La compagine tricolore ha colto un podio nel primo giorno di gare. Il riscontro è stato ottenuto nella staffetta mista, dove il quartetto tricolore ha terminato in seconda posizione.

Astrid Plosch (0+1), Alice Pacchiodi (0+2), Michele Carollo (0+1) e Felix Ratschiller (0+1) hanno concluso in piazza d’onore, con l’uso di cinque ricariche in totale e un ritardo di 1:47.5 dalla Francia. La formazione francese ha fatto la differenza con la velocità sugli sci stretti, forte anche dell’ottima frazione di Violette Bony, autrice dello zero al poligono. A completare la top-3 è stata la Slovenia (1+13) a 2:39.8.

Nella single-mixed, Sara Scattolo e Davide Compagnoni hanno terminato in quinta posizione ed è stato quest’ultimo a gravare un po’ sulla coppia, visti i problemi avuti nelle serie di tiro, con due giri di penalità rimediati nelle sessioni in piedi. Alla fine della fiera, i due azzurri hanno concluso con un ritardo di 1:18.5 dal vertice e un 2+14 al poligono.

Sempre Francia davanti a tutti, con la coppia formata da Amandine Mengin e Leo Carlier a fare la voce grossa con l’uso di nove ricariche in totale, davanti all’Austria (0+8), distanziata di 18.7, e alla Polonia (0+15) a 53.4.