A che ora Conegliano-Tianjin oggi in tv, Finale Mondiale per club volley femminile: programma e streaming

Oggi domenica 22 dicembre (ore 12.30 italiane) si gioca Conegliano-Tianjin, finale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Ad Hangzhou (Cina) si assegna il prestigioso trofeo: da una parte le Campionesse d’Europa, dall’altra la compagine cinese che sta ospitando l’evento. Le Pantere si presentano all’appuntamento dopo aver vinto quattro partite per 3-0 contro Dentil Praia Clube, LP Bank Ninh Binh, NEC Red Rockets Kawasaki e Milano; le asiatiche hanno primeggiato nel proprio girone regolando Milano e poi hanno superato il Praia Clube in semifinale per 3-1.

Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2022, mentre le padrone di casa disputeranno il primo atto conclusivo in questa kermesse e sognano il grande colpaccio di fronte al proprio caloroso pubblico. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, imbattute nel corso di questa stagione (ventidue affermazioni consecutive considerando le varie manifestazioni), partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario che durante la settimana ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sognare in grande.

Conegliano potrà fare affidamento sull’opposto Isabelle Haak, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sulle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, sulle centrali Sarah Fahr, Cristina Chirichella e Marina Lubian, sul libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete bisognerà prestare parecchia attenzione alle attaccanti Li e Wang, ma anche alla scatenata centrale Fetisova affiancata in reparto da Wang.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Tianjin, finale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-TIANJIN, FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Domenica 22 dicembre

Ore 12.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Tianjin Bohai Bank – Diretta streaming su DAZN, VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-TIANJIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.