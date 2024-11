WTA Finals 2024, Zheng Qinwen regola in due set Barbora Krejcikova ed approda in finale

La prima giocatrice ad accedere all’ultimo atto delle WTA Finals 2024 di tennis, in corso a Riad, in Arabia Saudita, è la cinese Zheng Qinwen, che regola in due set la ceca Barbora Krejcikova, sconfitta con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e quaranta minuti di gioco ed attende di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff.

Nel primo set la cinese prende subito il largo, centrando il break a trenta nel secondo game e poi scappando sul 3-0 non pesante. Zheng conferma ancora lo strappo, poi nell’ottavo gioco ha addirittura due set point in risposta, ma la ceca è brava ad annullarli. La chiusura, però, arriva inesorabile nel nono game, con la cinese che tiene il turno in battuta a zero e si porta sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda partita l’inizio è tutto di marca cinese, con Zheng che vince otto dei primi dieci punti giocati e va sul 2-0, poi nel terzo game, ai vantaggi, strappa ancora la battuta alla ceca e vola sul 3-0 pesante. Sembra finita, invece Krejcikova risorge all’improvviso, toglie per due volte il servizio all’asiatica e ribalta lo score sul 4-3. La cinese nel decimo game deve ricorrere ai vantaggi, pur senza concedere set point, poi nell’undicesimo gioco conquista quattro punti consecutivi dal 30-0 per la ceca e piazza il break, andando a servire per il match. Zheng annulla un break point, ma ai vantaggi il secondo match point è quello buono per chiudere i conti sul 7-5 dopo un’ora di gioco.

Le statistiche premiano la cinese, che vince 75 punti contro i 60 della ceca, mettendo a segno più vincenti, 23-13, e contenendo gli errori non forzati, 24-29. Zheng fa la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottiene il 78% dei punti, mentre l’avversaria si ferma al 63%, portando a casa anche 9 ace, contro l’unico messo a segno da Krejcikova.