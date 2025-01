Australian Open, Zheng soffre un set, Andreeva va di corsa, a Tauson il “derby delle giovani”

Tra qualche difficoltà per la tanta pioggia caduta, sono cominciati gli Australian Open: il primo Slam della stagione sui campi di Melbourne Park non ha visto grandi sorprese nella giornata odierna per quanto riguarda il settore femminile, con le big che hanno fatto il loro dovere e non sono scivolate contro possibili insidie.

Convincente l’ingresso nel torneo di Mirra Andreeva che ha superato una giocatrice sempre insidiosa come Marie Bouzkova con un doppio 6-3. La sensazione è che la giovane siberiana già in questo torneo possa spingersi molto avanti per il livello di gioco che sta offrendo, al di là di qualche piccolo alto e basso. Qualche piccolo problema in più per la finalista uscente Zheng Qinwen che nel primo parziale ha annullato tre set point alla rumena Anca Alexia Todoni, ma è comunque riuscita a vincere 7-6(2) 6-1.

La sfida tra tenniste promettenti è stata vinta da Clara Tauson che ha superato in rimonta Linda Noskova per 5-7 6-3 6-4 in poco più di due ore: è bastato un break a decidere il parziale decisivo dopo che nel primo la danese si era fatta riprendere da 5-2. Buoni anche gli esordi di Leylah Fernandez, Paula Badosa e Donna Vekic rispettivamente contro Starodubtseva, Wang e Parry in due set, mentre la sorpresa principale è l’eliminazione di Bernarda Pera, vittima dell’immarcescibile Tathiana Maria con il punteggio di 7-6(3) 6-4.

Negli ultimi match di giornata arriva il nettissimo successo della spagnola Cristina Bucsa che fa fuori con un 6-2 6-3 imperioso la francese Chloe Paquet, mentre Anna Blinkova è riuscita a vincere una vera e propria lotta contro l’idolo di casa Daria Saville con il punteggio di 1-6 6-4 7-5 in due ore e mezza di gioco.