Australian Open, Zheng Qinwen esce di scena al secondo turno: Laura Siegemund compie l’impresa

Grande sorpresa nel tabellone femminile del singolare di questi Australian Open 2025. La cinese Zheng Qinwen (n.5 del mondo), finalista l’anno scorso e tra le grandi favorite per il successo finale, è stata eliminata al secondo turno dalla tedesca Laura Siegemund (n.97 del ranking), che mai aveva sconfitto una top-10 in un Major. 7-6 (3) 6-3 in 2 ore e 18 minuti lo score in favore della teutonica, che quindi si qualifica per il terzo turno e affronterà la vincente della sfida tra le due russa Pavlyuchenkova (n.27 del seeding) e Potapova.

Nel primo parziale una grande lotta e occasioni per il break da una parte e dall’altra, con la cinese che tira più forte, ma commette molti più errori, al cospetto della teutonica che cerca di rallentare il ritmo, variando maggiormente lo scambio. Siegemund è la prima ad andare avanti di un break nel nono game, salvo poi essere ripresa nel decimo. Si va al tie-break e la teutonica si dimostra più lucida nel fare proprio il parziale con decisione e qualità sul 7-3.

Nel secondo set Zheng subisce il break nel secondo gioco, ma ha una reazione nel game successivo, valso il contro-break. Siegemund non demorde e trova le soluzioni per tornare nuovamente in vantaggio. La gestione successiva dei turni al servizio della tedesca è molto efficace e nel nono game c’è l’epilogo inatteso sul 6-3.

Leggendo le statistiche, a pesare in maniera importante è la percentuale di prime di servizio in campo: 80% per la teutonica rispetto al 56% della cinese.