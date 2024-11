La classifica finale di Errani/Paolini nel ranking WTA di doppio. E l’oro olimpico…

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate al termine della prima fase a gironi nel torneo di doppio delle WTA Finals 2024 di tennis: le azzurre sono virtualmente in top ten nel ranking WTA della specialità, ma Jasmine Paolini non è ancora certa di restare tra le prime 10 al mondo.

Attualmente Sara Errani è ottava a quota 5456, e nella peggiore delle ipotesi terminerà decima: a scavalcarla potrebbero essere la statunitense Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez, ma soltanto nel caso in cui le due vincano il torneo.

Jasmine Paolini, invece, è al decimo posto della graduatoria, a quota 5235: anche per lei l’unico pericolo è rappresentato dalla coppia Melichar-Martinez/Perez, sempre e solo nel caso in cui le due dovessero vincere il torneo. In tal caso l’azzurra scivolerebbe al 12° posto.

RANKING WTA DOPPIO LIVE

1 Kateřina Siniaková 9130 (9530 in caso di finale, 10030 in caso di vittoria)

2 Erin Routliffe 7265 (7665 in caso di finale, 8165 in caso di vittoria)

3 Lyudmyla Kichenok 6165

4 Jeļena Ostapenko 5948

5 Gabriela Dabrowski 5905 (6305 in caso di finale, 6805 in caso di vittoria)

6 Taylor Townsend 5708 (6108 in caso di finale, 6608 in caso di vittoria)

7 Su-wei Hsieh 5506

8 Sara Errani 5456

9 Elise Mertens 5430

10 Jasmine Paolini 5235

11 Desirae Krawczyk 4858

12 Nicole Melichar-Martinez 4670 (5070 in caso di finale, 5570 in caso di vittoria)

13 Ellen Perez 4560 (4960 in caso di finale, 5460 in caso di vittoria)

14 Caroline Dolehide 4483

15 Asia Muhammad 4348

16 Hao-Ching Chan 4250 (4650 in caso di finale, 5150 in caso di vittoria)

17 Veronika Kudermetova 4120 (4520 in caso di finale, 5020 in caso di vittoria)