Ranking WTA (6 gennaio 2025): Sabalenka leader, Paolini in difesa del numero 4 mondiale

Primi segnali di ranking WTA dal nuovo anno. Il 2025 porta con sé Aryna Sabalenka che resta sempre al comando della graduatoria, ed è anche destinata a restarci dopo gli Australian Open a meno di colpi di coda di Iga Swiatek non tanto probabili. Il tutto anche se la matematica offre una chance alla polacca sulla bielorussa.

Resta ampio il divario tra Coco Gauff e Jasmine Paolini in tema di terza posizione: la toscana deve anzi guardarsi soprattutto le spalle, perché sono pronte all’assalto in tante, a partire da Qinwen Zheng visto che la cinese è appena a 74 punti di distanza. In breve, quello di Melbourne appare come un duello per la quarta posizione. Per l’azzurra la buona notizia è che la cinese, per confermare quei punti, deve arrivare in finale e, d’altro canto, per Jasmine ci sono gli ottavi da difendere: compiti ben differenti. Balzo addirittura di 50 posti per Polina Kudermetova, la sorella di Veronika (che ora le è anzi dietro).

RANKING WTA

Lunedì 6 gennaio

1 Aryna Sabalenka 9656

2 Iga Swiatek 8120

3 Coco Gauff 6888

4 Jasmine Paolini 5399

5 Qinwen Zheng 5325

6 Elena Rybakina 4821

7 Jessica Pegula 4671

8 Emma Navarro 3551

9 Daria Kasatkina 3368

10 Barbora Krejcikova 3214

Restano tre le azzurre nella top 100, con i risultati degli ultimi tornei che non hanno particolarmente inficiato sulla graduatoria delle italiane (se si eccettua un -5 di Lucia Bronzetti). Si è semmai alzato il numero di giocatrici nelle 200, fatto che si aspettava da un bel po’ e che può costituire un elemento interessante andando avanti nel 2025.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 23 settembre 2024

4 Jasmine Paolini 5399

55 Elisabetta Cocciaretto 1048 (+3)

78 Lucia Bronzetti 885 (-5)

107 Sara Errani 717 (-2)

124 Martina Trevisan 592

145 Lucrezia Stefanini 506 (+1)

183 Nuria Brancaccio 381

194 Giorgia Pedone 351 (-1)

263 Nicole Fossa Huergo 265 (-3)

331 Camilla Rosatello 193 (-1)