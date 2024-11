Volley, Trento in testa alla Superlega: Michieletto e Lavia show, Padova ko. Civitanova vince in trasferta

Stasera si sono giocati due incontri validi per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le due partite odierne sono tate anticipate di un paio di settimane, poiché Civitanova e Trento saranno impegnate al Mondiale per Club nel weekend del 14-15 dicembre (i cucinieri e i Campioni d’Europa saranno le due grandi favorite per la conquista del titolo iridato in quel di Uberlandia, Brasile).

I dolomitici hanno tentennato nel secondo set, ma sono poi usciti alla distanza e hanno sconfitto Padova per 3-1 (25-19; 23-25; 25-23; 25-19) di fronte al proprio pubblico. L’Itas si è così portata in testa alla classifica con 27 punti all’attivo e due lunghezze di vantaggio su Perugia, che ha però disputato un incontro in meno, mentre Padova è incappata nel terzo stop di fila e resta in nona posizione. Prova straripante da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (21 punti, 2 ace), affiancato di banda da Daniele Lavia (16 punti, 2 muri), e dell’opposto Kamil Rychlicki (21 punti, 4 muri) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Tra le fila degli ospiti i migliori sono stati Luca Porro e Veljko Masulovic, autori di 18 punti a testa.

La Lube si è imposta sul campo di Grottazzolina per 3-0 (25-23; 25-18; 25-21) e ha conquistato la sesta vittoria stagionale in campionato, portandosi così al terzo posto con 20 punti all’attivo e infliggendo ai padroni di casa il decimo ko di questa annata agonistica. L’opposto Adis Lagumdzija ha messo a segno 16 punti (2 ace), in doppia cifra anche lo schiacciatore Mattia Bottolo (11) affiancato di banda da Aleksandar Nikolov (8), in luce anche il centrale Marko Podrascanin (9 punti, 4 muri) accanto a Barthelemy Chinenyeze (8) sotto la guida di Mattia Boninfante. Tra le fila di Grottazzolina i migliori sono stati Michele Fedrizzi (11) e Dusan Petkovic (10).