Dove vedere in tv Trento-Civitanova, gara-1 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

La finale scudetto di Superlega propone un confronto classico: Itas Trentino contro Cucine Lube Civitanova. È la quarta volta che le due formazioni si sfidano per il titolo tricolore. Nei precedenti, due vittorie per i marchigiani (2012 e 2017), mentre Trento ha avuto la meglio nel 2022, quando la Lube raggiunse la finale in maniera sorprendente. Sorprendente come quest’anno, dove in pochi avrebbero puntato su Civitanova finalista già in autunno. Squadra giovane, profondamente rinnovata, con in regia un palleggiatore alla prima grande esperienza, ma costruita con intelligenza e coraggio da Beppe Cormio, artefice anche del trionfo in Coppa Italia.

La Lube arriva da una semifinale maratona contro Perugia, vinta dopo cinque battaglie epiche. Eppure, nonostante l’inferiorità numerica e l’assenza di Fabio Balaso, sostituito con carattere da Francesco Bisotto, ha saputo rimontare da situazioni critiche come il 2-0 e 14-13 per gli umbri nel tie break decisivo.

Il servizio sarà ancora l’arma chiave per i marchigiani, con Lagumdzija, Bottolo e Nikolov pronti a mettere pressione alla ricezione trentina. Ma Trento avrà il vantaggio del fattore campo e del riposo, avendo chiuso prima la propria serie. Gli incroci stagionali parlano di equilibrio: due vittorie casalinghe in regular season, un successo Itas nel Mondiale per Club e una vittoria Lube in Coppa Italia. Alessandro Michieletto, in grande forma, e l’ex Kamil Rychlicki potrebbero fare la differenza per Trento in una serie che si preannuncia tiratissima.

Il fischio d'inizio è in programma all'lT quotidiano Arena di Trento alle 18.30 di domenica 27 aprile. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn.

CALENDARIO PLAYOFF SUPERLEGA 2024-2025

lT quotidiano Arena – Trento

Domenica 27 aprile

Ore 18.30 Itas Trentino-Lube Civitanova – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.