Volley, Perugia confeziona una rimonta da urlo e batte Civitanova al tie-break: Piacenza capolista solitaria

Perugia si è resa protagonista di una straripante rimonta nel big match della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia sono andati sotto per 2-0 contro Civitanova di fronte al proprio pubblico, ma nel momento di maggiore difficoltà hanno saputo rimboccarsi le maniche e sono riusciti a inscenare una vertiginosa risalita culminata con una palpitante vittoria al tie-break.

I Block Devils si sono imposti per 3-2 (21-25; 25-27; 25-18; 25-18; 15-12) dopo oltre due ore e mezza di autentica battaglia e hanno così difeso la loro imbattibilità nel torneo, infilando il sesto successo consecutivo. I padroni di casa hanno però lasciato per strada un punto e ora Piacenza è la capolista solitaria con una lunghezza di vantaggio sugli umbri e due su Trento. La Lube occupa invece la quinta piazza, a -7 dalla vetta, ma oggi ha dimostrato di poter coltivare delle importanti ambizioni.

Prestazione di grande caratura da parte dello schiacciatore Yuki Ishikawa (21 punti), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (13) in una giornata non così esaltante per l’opposto Wassima Ben Tara (10) sotto la regia di Simone Giannelli, tornato prontamente in luce. Al centro Agustin Loser (9) e Roberto Russo (10 punti, 3 muri). Ai marchigiani non è bastato il bomber Adis Lagumdzija (26 punti), da annotare gli 8 punti del martello Mattia Bottolo e i 9 dell’altro attaccante Eric Loeppky, 6 punti per il centrale Marko Podrascanin.