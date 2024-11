Volley, Milano prova a fermare la corsa di Perugia nella nona di Superlega! Trento ospita la rinata Monza

Un’altra giornata di sfide stellari, la nona di Superlega con le quattro semifinaliste dei play-off dello scorso anno che si affrontano in due scontri diretti che possono regalare spettacolo e sorprese. Il campo centrale, come per il Campionato femminile l’Unipol Arena di Milano con la sfida di domenica alle 18.00 tra Allianz e la capolista Sir Susa Vim Perugia che ha già inanellato 12 successi consecutivi in stagione e guida la classifica in solitaria.

Sono due delle tre squadre che rappresentano l’Italia in Champions League e due formazioni che sembrano aver trovato equilibrio e continuità di rendimento in questa ultima fase di stagione. Perugia arriva a questo match consapevole della sua forza anche se il vantaggio su chi insegue (Trento) è risicato, Milano invece ha inanellato una serie di ben cinque vittorie a fila (tre in campionato, dove è risalita al quinto posto in classifica, molto vicina alla top 4, e due in Champions). Si gioca domenica alle 18.00.

Molto interessante, incerta e importante in chiave classifica anche la sfida delle 17.00 a Trento tra l’Itas Trentino e la Mint Monza. Entrambe le squadre arrivano da un mercoledì di grande soddisfazione nelle Coppe Europee. I trentini hanno conquistato gli ottavi di Cev Cup vincente contro i rumeni del Galati, mentre Monza ha espugnato con un secco 3-0 il non facile campo del Fenerbahce ottenendo così la terza vittoria consecutiva tra Coppe e campionato. Da una parte un Trento che non ha pagato dazio per la sconfitta casalinga con Perugia, dall’altra Monza che, dopo un avvio di stagione al limite del disastroso, sta crescendo a vista d’occhio, grazie anche agli inserimenti di Zaytsev e Avreill (entrambi decisivi con Verona e a Istanbul) e vuole lasciare in fretta la zona calda della classifica per risalire la china.

Sfida tra top team in cerca di riscatto a Verona dove la Rana che arriva da ben tre sconfitte consecutive (con Modena, Trento e Monza) ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza che, dopo un avvio esaltante che l’ha vista guidare la classifica fino a due settimane fa, è reduce da due sconfitte a fila con Civitanova e Trento (zero punti negli ultimi due turni) ed è scesa dal primo al terzo posto facendosi distanziare sensibilmente dal duo di testa. Chi vince riprende slancio, per chi sarà sconfitto sono guai seri. Squadre in campo domenica alle 19.00.

La squadra del momento, la Lube Civitanova, che ha toccato quota quattro vittorie consecutive (tra coppa e campionato) e quattro partite a fila dove ha mosso la classifica in Superlega, e occupa la quarta andrà a far visita alla Gioiella Prisma Taranto, penultima in classifica con sette punti all’attivo. I pugliesi hanno vinto una sola delle ultime quattro gare disputate e cercheranno di sovvertire il pronostico davanti al pubblico amico. Si gioca domenica alle 18.00

Sempre domenica alle 18.00 al PalaPanini la Valsa Group Modena va a caccia della quarta vittoria in campionato che le permetta di risalire la china rispetto all’ottavo posto occupato attualmente. Ci sono punti preziosi in chiave playoff in palio nella sfida contro la Sonepar Padova, una delle squadre rivelazione di questo primo scorcio di stagione, settima in classifica con un punto in più rispetto ai modenesi ma reduce da una brutta sconfitta interna nella sfida con Milano.

Completa il quadro una sorta di spareggio salvezza anticipato che mette di fronte domani, sabato 23 novembre, alle 20.30 la Yuasa Battery Grottazzolina ultimo in classifica e il Cisterna quart’ultimo. La squadra laziale ha vinto gli ultimi tre impegni di campionato (in mezzo però ha perso la sfida a Milano contro l’Allianz, anticipo della decima giornata) mentre i marchigiani puntano tanto su questa sfida per ottenere la prima vittoria in stagione e rilanciarsi in chiave salvezza.