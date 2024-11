Volley, i migliori italiani della 7a giornata di Superlega: Boninfante e Luca Porro in rampa di lancio! Che bravo Bottolo

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 7ª GIORNATA DI SUPERLEGA

KAMIL RYCHLICKI: Ha faticato a trovare la condizione dopo l’infortunio subito nel primo match stagionale in Supercoppa ma adesso l’opposto di Trento c’è e oggi è stato decisivo nella vittoria contro Verona: tanti punti, alcuni dei quali dal peso specifico alto. Per lui 17 punti, il 62% in attacco e un muro.

MATTIA BOTTOLO: Partita da incorniciare per lo schiacciatore di Civitanova che contribuisce ad affondare la corazzata Piacenza con 13 punti, il 69% in attacco e il 77% in ricezione ma soprattutto quattro ace che spezzano in due il terzo set e aprono la strada alla vittoria dei marchigiani.

MATTIA BONINFANTE: Bravo lui e bravo Beppe Cormio che ci ha creduto. Chi era scettico può sotterrare l’ascia di guerra, è un signor palleggiatore che ha dimostrato di essere già pronto per un top team e dove può arrivare non si sa. Contro Piacenza mette a segno anche 9 punti, non usuale per un alzatore.

DAVIDE GARDINI: A proposito di figli d’arte… Si guadagna il posto da titolare contro Grottazzolina e sfodera una prestazione di altissimo spessore con 23 punti all’attivo, il 60% in attacco, un rivedibile 33% in ricezione, 4 muri e un ace.

LUCA PORRO: Altra grande partita del giovane schiacciatore di Padova che contribuisce a superare Monza con 14 punti ma soprattutto il 65% in attacco, il 55% in ricezione, un ace e due muri.

ROBERTO RUSSO: Il sorpasso in testa di Perugia pora anche la sua firma. A Taranto mette a segno 10 punti con il 70% in attacco e ben tre muri. Sempre affidabile.