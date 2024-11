Volley femminile, Conegliano-Scandicci infiamma la sesta giornata di A1! Esame Firenze per Novara

L’anno scorso Scandicci contese a Conegliano lo scudetto in una finale molto combattuta e Marco Gaspari, sulla panchina di Milano, contese la Champions League a Conegliano fino al tie break. Quest’anno Gaspari e Scandicci hanno unito le forze per tentare l’assalto a quella che sembra davvero una corazzata imbattibile, la Prosecco Doc Imoco. Nel big match che chiuderà la sesta giornata, domenica sera alle 20.30, si trovano di fronte la capolista a punteggio pieno Conegliano e la Savino del Bene che ha vinto quattro delle prime cinque gare disputate, che ha riscattato contro Talmassons la sconfitta subita a Busto Arsizio domenica scorsa. Da una parte una squadra che sembra aver trovato da subito la sua dimensione e che ha alzato ulteriormente l’asticella con l’innesto da una settimana dell’ex più attesa, la cinese Zhu Ting. Dall’altra una squadra, Scandicci, con la coperta corta, dove si rischia di rinunciare a pedine importanti per la regola delle straniere e dove dunque si vive su un equilibrio precario che al momento si è percepito solo a sprazzi da quando è arrivato Gaspari.

La giornata presenta altri match molto interessanti, a partire da quello del PalaWanny di Firenze (domenica alle 16.00), tra Il Bisonte che arriva dal terzo tie break su cinque gare disputate, con la sconfitta più che onorevole subita a Milano e la Igor Gorgonzola Novara che di vittorie consecutive ne ha inanellate quattro e sembra aver trovato il giusto ritmo per potersi inserire nelle posizioni che contano della graduatoria.

Nell’anticipo di domani sera, sabato 2 novembre, alle 20.30 la Numia Milano che ha recuperato mercoledì Cazaute ed è abbonata ai tie break (due vinti e uno perso nelle ultime tre gare), ancora in attesa del rientro di Egonu e Pietrini, sarà di scena sul campo della Bartoccini Mc-Restauri che nell’ultima sfida casalinga ha trascinato Chieri al tie break, prima di cedere in quattro set martedì scorso al Pinerolo.

Sarà proprio il Wash4Green Pinerolo ad andare a far visita domenica alle 17.00 alla squadra del momento, l’Eurotek Busto Arsizio che, dopo il cambio di allenatore, con Enrico Barbolini in panchina, ha piazzato due colpacci inattesi ed esaltanti, battendo prima Scandicci vice-campione d’Italia e poi andando ad espugnare il campo di Chieri, non un terreno qualsiasi. Le lombarde puntano al tris di successi ma attenzione alle piemontesi che hanno ritrovato fiducia ed entusiasmo e vogliono risalire la china.

L’altra squadra rivelazione di questo primo scorcio di campionato è Bergamo: tre vittorie su cinque partite disputate e posizioni di élite della classifica alla vigilia di una sfida molto stimolante domenica alle 17.00 con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Le lombarde hanno espugnato Roma mercoledì scorso e vogliono mettere fieno in cascina in chiave salvezza, mentre Vallefoglia ha recitato il ruolo dello sparring partner nella sfida casalinga contro Conegliano, fermandosi bruscamente dopo tre successi consecutivi. Le marchigiane cercheranno di raccogliere i cocci e di ripartire di slancio ma non sarà facile contro la squadra orobica.

Punti salvezza preziosissimi sono in palio nella sfida che va in scena domenica alle 17.00 tra Honda Olivero Cuneo, ancora a caccia della prima vittoria in campionato e Smi Roma, alle prese con tanti acciacchi che non vince da quattro turni e vuole cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il quadro si completa con la sfida di Latisana (sempre domenica alle 17.00) tra Talmassons, che vuole sbloccarsi davanti al pubblico amico e una Reale Mutua Fenera Chieri che arriva da un periodo non facile che ha portato la vittoria sofferta di Perugia e la brutta battuta d’arresto casalinga con Busto.