Volley femminile, ci prova Chieri con la capolista Conegliano. Che derby tra Busto e Milano!

Giornata di sfide molto interessanti, la settima di serie A1 di volley femminile. Fari puntati soprattutto su Chieri dove domenica alle 15.20 sarà di scena la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Entrambe le squadre sono state impegnate nelle coppe europee in settimana ma hanno davvero faticato poco e dunque potrebbe uscire una partita molto interessante con la Reale Mutua Fenera Chieri che proverà a creare qualche grattacapo alle venete che fin ora hanno vinto tutte le nove partite fin qui disputate in stagione.

Match molto interessante anche a Firenze dove domenica alle 17.00 si affronteranno la quarta e la quinta forza del campionato, Appaiate a quota 12 punti in classifica di fronte la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla sconfitta di Treviso contro Conegliano e la rivelazione di questo primo scorcio di stagione, Bergamo.

Big match a sorpresa anche a Busto Arsizio dove la Eurotek, reduce da tre vittorie consecutive, ospita un derby che si preannuncia molto combattuto, la Numia Milano, che in settimana ha debuttato in champions league e ha come obbiettivo difendere il secondo posto in classifica. Si gioca alle ore 18.00

Nell’anticipo di domani, sabato 9 novembre alle 20.30 saranno di fronte la Igor Gorgonzola Novara, che ha vinto le ultime sei partite salendo al terzo posto in classifica, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia che qualche punto lo ha già tolto alle big e proverà a fare il colpaccio.

La Wash4green Pinerolo prova a dare continuità alla sua classifica ospitando alle 17.00 il Talmassons che fin ora ha ottenuto la sua unica vittoria in trasferta. Giornata importante per la SMI Roma che, reduce da sette sconfitte consecutive prova ad invertire la tendenza ospitando la domenica alle 17.00 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro bergamo.