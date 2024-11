Volley femminile, Chieri liquida il Kangasala e avvicina i playoff di Challenge Cup

Chieri ha sconfitto il Kangasala con un secco 3-0 (25-19; 25-21; 25-15) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi si sono imposte in maniera nitida di fronte al proprio pubblico, prendendo il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e controllando agevolmente la situazione.

Le ragazze di coach Giulio Bregoli hanno sbrigato la pratica in 67 minuti di gioco e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai playoff: per passare il turno basterà conquistare due set nell’incontro di ritorno in programma in Finlandia tra un paio di settimane, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Prova di impatto da parte di Martha Anthouli (16 punti, 3 muri, 55% in fase offensiva) e Avery Skinner (13 punti, 2 muri, 58% in fase offensiva), da annotare anche i sette punti di Anne Buijs, tre per Katerina Zakchaiou, quattro per Federica Carletti e tre per Sarah van Aalen, il libero Ilaria Spirito si è distinta con il 57% in ricezione. A riposo Lucille Gicquel, Anna Gray e Loveth Omoruyi, mentre tra le fila del Kangasala le migliori sono state Laura Laukkanen e Georgia Andrikopoulou, a referto con dieci punti a testa.