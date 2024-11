Volley, Civitanova ci riprova con Piacenza nella settima di Superlega! Trento ospita Verona, Perugia all’esame Taranto

E’ una settima giornata ricchissima di scontri al vertice, sfide incerte e chepromette grande spettacolo, un po’ come tutti i turni della Superlega. Si parte con uno strano anticipo. L’Allianz Milano domani, sabato 9 novembre alle 18.00, ospita il fanalino di coda Grottazzolina due giorni dopo aver superato 3-1 Costerns nell’anticipo forzato della decima giornata giocato giovedì scorso perr evitare la concomitanza con un evento già in programma all’Allianz. La squadra di Piazza cerca il secondo successo consecutivo che darebbe tutta un’altra configurazione all’avvio di stagione dei meneghini che si apprestano anche ad affrontare il debutto in Champions lam prossima settimana. Per Grottazzolina l’occasione è ghitta: affrontare una squadra che ha appena sostenuto una battaglia per cerare di ottenere il primo successo stagionale e agganciare la zona salvezza.

Il match clou della settima giornata però si gioca all’Eurosuole di Civitanova e mette di fronte una Lube in forte crescita e la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione di Medei ha sognato per due set ha messo all’angolo l’altra capolista del torneo, Perugia non più tardin di domenica scorsa, prima di arrendersi al tie break ma la qualità di gioco espressa dai marchigiani nelle ultime uscite lascia ben sperare. Piacenza, dall’altra parte, è partita fortissimo, ha in Brizard in questa fase l’uomo in pi, che sta tenendo un livello e una qualità elevatissima e punta a proseguire all’insegna dell’imbattibilità la sua stagione. Squadre in campo domenica alle 16.00.

Sempre domenica ma alle 18.00 l’Itas Trentino affronta una sfida sempre complicata tra le mura amiche contro la Rana Verona. I trentini hanno cercato di superare a Grottazzolina la sconfitta subita in casa nel big match con Perugia ma per lunghi tratti hanno sofferto anche sul campo del fanalino di coda e dunque quello di domenica è un ulteriore test per capire a che punto sono con la condizione. Per >Verona, invece, dopo un avvio di campionato al di sopra delle attese, la scoppola è arrivata sabato scorso nella sfida contro Modena, con la sconfitta al tie break che non ha comunque interrotto del tutto la marcia della squadra di Stoytchev che vuole inserirsi fra le grandi e oggi ha una bella opportunità di farlo su uno dei campi più prestigiosi e difficili da espugnare della Superlega.

Test probante anche per la capolista Sir Susa Vim Perugia che sarà di scena sul campo della Prisma Gioiella Taranto. La squadra di Lorenzetti si è tirata fuori da un brutto guaio domenica scorsa e non deve commettere l’errore di focalizzarsi già sul debutto in Champions in programma mercoledì perchè può bastare davvero poco per accendere la miccia diun Taranto che avrà tantissime motivazioni, non ultima quella del tecnico Boninfante che affronta quello che è il suo maestro e mentore, appunto Angelo Lorenzetti. Si gioca domenica alle 19.00.

La terza squadra che attende l’esordio (in questo caso assoluto)in Champions è quella che ha faticato più di tutte finora, la Mint Monza che, dopo il brodino caldo del tie break vinto contro Taranto, sarà di scena sul campo della Sonepar Padova, che invece, dopo un avvio di stagione di altissimo spessore, arriva brutta sconfitta di Cisterna. Per i veneti la partita di domenica (ore 17.00) è l’occasione per riprendere il discroso vincente interrotto una settimana fa, per Monza è una potenziale rampa di lancio verso la Champions e una seconda parte di stagione più serena, magari con Zaytsev in campo fino a fine annata.

Il programma è completato dalla sfida di Modena tra una Valsa Group che ha messo in campo cuore e carattere a Verona ottenendo un successo di spessore che può in qualche modo far decollare la stagione della squadra di Giuliani e Cisterna che ha visti spenti subito gli entusuasmi dopo la bella vittoria di domenica contro Padova, nell’anticipo infrasettimanale di giovedì sul campo di Milano dove è arrivata una sconfittacon il punteggio di 3-1. Si gioca domenica alle \8.00 al PalaPanini.