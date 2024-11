Sport in tv oggi (venerdì 1° novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Anche in un giorno di festa come quello di venerdì 1° novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con MotoGP e F1, il basket con l’Eurolega, gli sport invernali con short track e pattinaggio artistico, e tanto altro ancora.

Nel ponte di Ognissanti spazio sia alla F1 che al Motomondiale, in questo fine settimana riservato ai motori: oggi, venerdì 1° novembre, si terranno le prove libere del GP del Brasile di F1, che si disputeranno a San Paolo, mentre la MotoGP sarà protagonista col GP della Malesia, a Sepang.

Nei quarti di finale degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor di Jiujiang, in Cina, sarà protagonista l’azzurra Martina Trevisan, che sarà opposta alla testa di serie numero 2, la slovacca Rebecca Sramkova.

Prima giornata di gare per lo short track nella seconda tappa del neonato World Tour: batterie e quarti di finale a partire dalle ore 15.00. Come nella prima tappa, si gareggia ancora a Montreal, sede che ospita anche la tre giorni di gare inizialmente prevista a Salt Lake City.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° novembre

02.00-02.35 Moto3, GP Malesia: FP – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

02.50-03.30 Moto2, GP Malesia: FP – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

03.45-04.30 MotoGP, GP Malesia: FP1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

05.00 Tennis, WTA 250 Jiujiang: quarti di finale (2° match dalle 5.00 Trevisan-Sramkova) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

06.15-06.50 Moto3, GP Malesia: P1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

07.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong: quarti di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

07.05-07.45 Moto2, GP Malesia: P1 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

08.00-09.00 MotoGP, GP Malesia: prequalifiche – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

11.20 Nuoto, World Cup Singapore: seconda giornata, finali – Eurovision Sport

14.00 Pattinaggio artistico, GP de France: corto femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+

14.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, fino alle 18.00 anche su Sky Sport Uno

15.00 Short track, World Tour Montreal II: prima giornata – Youtube Skating ISU

15.30-16.30 F1, GP Brasile: P1 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

16.00 Pattinaggio artistico, GP de France: rhythm dance – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+

17.45 Pattinaggio artistico, GP de France: corto maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Partizan – DAZN, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Monaco – DAZN

19.30-20.14 F1, GP Brasile: Qualifiche Sprint – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

19.45 Pattinaggio artistico, GP de France: corto coppie – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+

20.00 Basket, Eurolega: Villeurbanne-Bayern – DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Panathinaikos – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.30 Basket femminile, Serie A1: Alpo-Sassari – flima.tv

20.45 Basket, Eurolega: Paris-Baskonia – DAZN

21.00 Tennis, WTA 250 Merida: quarti di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW