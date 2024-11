LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: prove libere e qualifiche Sprint, la Ferrari deve attaccare ancora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e della Sprint Qualifying per il Gran Premio del Brasile 2024, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Austin e Città del Messico, il trittico americano si chiude a San Paolo sull’affascinante pista di Interlagos.

Previsto per questo fine settimana il formato Sprint, in cui verranno assegnati dei punti aggiuntivi rispetto ai weekend tradizionali. Oggi andrà in scena una sessione di prove libere e a seguire le qualifiche Sprint, mentre domani si disputeranno la Sprint Race (sulla distanza dei 24 giri, circa 100 km) e le prove ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza del GP domenicale.

Ferrari, reduce da due vittorie consecutive, vuole recitare un ruolo da protagonista anche in Brasile per continuare il tentativo di rimonta sulla McLaren in ottica Mondiale costruttori. Il team di Woking è in testa con un margine di 29 punti sulla Scuderia di Maranello e 54 sulla Red Bull, ormai destinata con ogni probabilità a chiudere il campionato in terza posizione. Da monitorare anche la sfida iridata tra Max Verstappen e Lando Norris, separati da 47 punti in favore dell’olandese.

Si comincia alle ore 15.30 italiane con l’inizio della prima e unica sessione di prove libere (da 60 minuti) del weekend brasiliano, mentre alle 19.30 prenderà il via la Sprint Qualifying (durata ridotta, obbligo di usare la mescola media in Q1 e Q2). OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!