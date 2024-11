Sport in tv oggi (sabato 9 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sabato 9 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e le WTA Finals, il rugby con l’esordio dell’Italia nelle Autumn Nations Series, il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Serie A1, e tanto altro ancora.

L’Italia del rugby inizierà il proprio cammino nelle Autumn Nations Series 2024: gli azzurri, guidati dal CT Gonzalo Quesada, affronteranno alle ore 18.40 l’Argentina nel match dei tre match in programma nel mese di novembre. Si giocherà ad Udine.

Nonostante gli azzurri siano più in basso nel ranking rispetto ai sudamericani, il fattore campo favorevole all’Italia andrà a mitigare parzialmente il divario in classifica tra le due compagini: gli azzurri andranno a guadagnare terreno in graduatoria in caso di vittoria o di pareggio, cedendone soltanto in caso di sconfitta.

Nell’Italia il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, i centri saranno Brex e Menoncello, mentre in mediana partiranno Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri, in seconda Federico Ruzza e Niccolò Cannone, in prima Mirco Spagnolo, Lucchesi e Riccioni.

In panchina ci saranno Tommaso Allan, al ritorno in azzurro dopo la prima gara del Sei Nazioni 2024 e la successiva pausa, Dino Lamb, alla prima convocazione con Quesada dopo il lungo infortunio, Nicotera, Fischetti, Ferrari, Zuliani, Alessandro Garbisi e Zanon.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 novembre

05.00 Golf, DP World Tour: Abu Dhabi, 3a giornata – Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

08.26 Pattinaggio artistico, Grand Prix in Giappone: free program individuale uomini – Eurosport2 HD, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.21 Pattinaggio artistico, Grand Prix in Giappone: free program individuale donne – Eurosport2 HD, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.00 Tennis, WTA Finals, finale doppio – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

14.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Fiorentina – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.00 Tennis, ATP 250 Belgrado: finale – Sky Sport 256, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Venezia-Parma – DAZN, DAZN 1

16.00 Nuoto, Trofeo Nico Sapio: seconda giornata – RaiSport HD, RaiPlay

16.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Milan – DAZN

16.10 Rugby, Autumn Nations Series: Inghilterra-Australia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

16.30 Tennis, ATP 250 Metz: finale – Sky Sport 257, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA Finals: finale singolare – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Sampdoria – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Milan – DAZN, DAZN 1

18.00 Volley, SuperLega: Milano-Grottazzolina-Trentino – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.40 Rugby, Autumn Nations Series: Italia-Argentina – TV8 HD, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, tv8.it

20.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Tortona – DAZN

20.30 Basket, Serie A: Trentino-Trieste – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Novara-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A :Juventus-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.10 Rugby, Autumn Nations Series: Francia-Giappone – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

23.00: Basket NBA, San Antonio-Utah – Sky Sport NBA, Sky Go, NOW