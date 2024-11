Dove vedere in tv Italia-Argentina, Test Match rugby 2024: orario, programma in chiaro, streaming

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, sanato 9 novembre, alle ore 18.40, nel primo match valido per le Autumn Nations Series 2024, in casa, l’Argentina: si giocherà ad Udine.

Nell’Italia il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, i centri saranno Brex e Menoncello, mentre in mediana partiranno Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri, in seconda Federico Ruzza e Niccolò Cannone, in prima Mirco Spagnolo, Lucchesi e Riccioni.

Per il primo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Argentina sarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA RUGBY

Sabato 9 novembre – Udine

18.40 Italia – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-ARGENTINA RUGBY

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Mirco Spagnolo. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Danilo Fischetti, 18 Simone Ferrari, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Marco Zanon.

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Rodrigo Isgrò, 13 Lucio Cinti, 12 Matias Orlando, 11 Bautista Delguy, 10 Tomas Albornoz, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Joaquin Oviedo, 7 Santiago Grondona, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Pedro Rubiolo, 4 Franco Molina, 3 Joel Sclavi, 2 Julian Montoya (c), 1 Thomas Gallo. A disposizione: 16 Ignacio Ruiz, 17 Ignacio Calles, 18 Francisco Gomez Kodela, 19 Matias Alemanno, 20 Bautista Pedemonte, 21 Gonzalo Garcia, 22 Matias Moroni, 23 Santiago Cordero.