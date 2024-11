LIVE Italia-Argentina, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: a Udine arrivano i temibili Pumas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del test match tra Italia ed Argentina. Gli azzurri ricevono ad Udine i Pumas nel primo di una serie di test match che contraddistingueranno questo fine autunno 2024. Drop d’inizio alle 19.40 con il pubblico friulano che attende spasmodicamente l’evento.

Il CT Gonzalo Quesada testerà gli azzurri al cospetto di una della formazioni più in palla del 2024. Partita in cui le sfide tra i pack saranno decisive, oltre ad alcuni faccia a faccio come quello tra i mediani Garbisi ed Albornoz. Interessante anche l’incrocio tra i due compagni di squadra del Tolosa, ovvero Capuozzo e Mallia, entrambi imprevedibili e capaci di guizzi in grado di aprire le difese avversarie.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 21 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 4 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 38 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 20 caps)

11 Monty IOANE (Lione 32 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 39 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 11 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 41 caps) Capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 55 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 57 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 44 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 28 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon RC, 25 caps)

1 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 8 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 25 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 44 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 56 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 6 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 24 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 10 caps)

22 Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, 80 caps)

23 Marco ZANON (Benetton Rugby, 15 caps)

ARGENTINA

1 Thomas GALLO (32 caps)

2 Julian MONTOYA (102 caps) Capitano

3 Joel SCLAVI(24 caps)

4 Franco MOLINA (9 caps)

5 Pedro RUBIOLO (17 caps)

6 Juan Martín GONZÁLEZ (37 caps)

7 Santiago GRONDONA (18 caps)

8 Joaquin OVIEDO (10 caps)

9 Gonzalo BERTRANOU (65 caps)

10 Tomás ALBORNOZ (14 caps)

11 Bautista DELGUY(30 caps)

12 Matias ORLANDO (61 caps)

13 Lucio CINTI (29 caps)

14 Rodrigo ISGRÓ (4 caps)

15 Juan Cruz MALLÍA (39 caps)

A disposizione

16 Ignacio RUIZ (15 caps)

17 Ignacio CALLES (5 caps)

18 Francisco GÓMEZ KODELA (38 caps)

19 Matias ALEMANNO (97 caps)

20 Bautista PEDEMONTE (1 cap)

21 Gonzalo GARCÍA (8 caps)

22 Matias MORONI (86 caps)

23 Santiago CORDERO (53 caps)

Il test match tra Italia ed Argentina si giocherà allo Stadio Friuli di Udine dalle 19.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!