Sport in tv oggi (mercoledì 27 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 27 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Il volley femminile in primo piano con gli impegni di Scandicci e Conegliano, rispettivamente contro il Bks Bostik ZGO Bielsko e il Developres Resovia. L’obiettivo sarà quello di imporsi per dar un seguito positivo all’esperienza continentale.

A proposito di Europa, tanti gli impegni anche nella Champions League di calcio con Bologna e Juventus impegnate rispettivamente con il Lille e l’Aston Villa. I felsinei vanno a caccia del primo successo continentale, mentre i bianconeri vogliono riassaporare il gusto della vittoria dopo qualche pari di troppo. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 27 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 27 novembre

10.00 Scacchi, Mondiali 2024: terza partita – Diretta streaming su FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

13.00 Snooker, UK Championship: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.30 Calcio, Conference League: Basaksehir vs Petrocub – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Volley femminile, Champions League: Bks Bostik ZGO Bielsko vs Biala-Savino del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Stella Rossa vs Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Sturm Graz vs Girona – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket femminile, Eurolega: USK Pragua vs Venezia – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket femminile, Eurolega: Landes vs Schio – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley femminile, Champions League: Developres Resovia vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN.

20.30 Volley, SuperLega: Grottazzolina vs Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20.30 Volley, SuperLega: Trentino vs Padova – Diretta streaming su VBTV.

21.00 Calcio, Champions League: Aston Villa vs Juventus – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Bologna vs Lille – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool vs Real Madrid – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su TV8.it, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Dinamo Zagabria vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Monaco vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSV vs Shakhtar Donetsk – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Celtic vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

