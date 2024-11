LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano ci riprova per il pareggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Di nuovo buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Il punteggio è di 1,5-0,5 a favore del campione in carica.

Dopo i fuochi d’artificio della prima partita, con Ding che è riuscito a portare l’inerzia (e non solo) dalla sua parte, nella seconda, con un Gukesh decisamente in cerca di cautela, non si è sostanzialmente verificato chissà che, se non una patta rapida. Abbastanza rapida da non verificarsi così presto, in termini di mosse, dal 2014 (9a del match Carlsen-Anand, in cui il norvegese vinse il secondo dei suoi cinque titoli iridati).

Ritornerà, Gukesh, ad avere il Bianco. E chissà se questa volta cercherà semplicemente di affidarsi a quello che ha come preferenza, vale a dire gli impianti con d4 oppure Cf3, che sono cose che gioca in maniera piuttosto abitudinaria. E chissà anche cosa ci sarà nel serbatoio di Ding, che sembra poter sfoderare colpi di mano in apertura uno dopo l’altro, viste le prime due partite.

In conferenza stampa, i due protagonisti hanno rimarcato, sostanzialmente, come non volessero rischiare. In particolare, Ding aveva l’idea di giocare con attenzione, evidentemente senza prendersi rischi eccessivi considerato il vantaggio. D’altro canto, Gukesh aveva semplicemente intenzione di giocare una buona partita.

La terza partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!