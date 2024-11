Sport in tv oggi (martedì 5 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 5 novembre, ci apprestiamo a vivere una bella giornata di sport con diversi appuntamenti interessanti da seguire anche in chiave azzurra. Riflettori puntati in mattinata e nel primo pomeriggio sul tennis, con Sara Errani e Jasmine Paolini che proseguono il loro percorso nella fase a gironi delle WTA Finals di doppio a Riad sfidando la canadese Dabrowski e la neozelandese Routliffe.

La coppia azzurra, dopo la vittoria al debutto sulle americane Dolehide/Krawczyk, con un nuovo successo potrebbe ipotecare la qualificazione in semifinale da prima in classifica del gruppo bianco. Nel frattempo, in attesa delle Finals di Torino, vanno in scena due tornei ATP 250 con Lorenzo Sonego impegnato a Metz contro il russo Andrey Rublev e Fabio Fognini di scena a Belgrado contro Roman Safiullin.

In serata spazio alla Champions League di calcio maschile con la bellezza di nove match in programma a partire dalle ore 18.45. Protagoniste oggi tre squadre italiane: il Milan sogna l’impresa al Bernabeu contro il Real Madrid, la Juventus prova il blitz in Francia contro il Lille, mentre il Bologna ospita il Monaco e punta alla sua prima vittoria della stagione in Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 5 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 novembre

2.00 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

4.30 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Tennis, WTA Finals: round robin (1° match di giornata Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.00 Tennis, ATP Belgrado: primo e secondo turno (1° match sul centrale Fabio Fognini-Roman Safiullin) – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, ATP Metz: primo e secondo turno (2° match sul Court 1, non prima delle ore 14.00, Lorenzo Sonego-Andrey Rublev) – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.45 Calcio, Champions League: PSV-Girona – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Eurocup: Trento-Joventut – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Bologna-Monaco – Diretta tv su Sky Sport 4K e Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Celtic-Red Bull Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 258, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Lille-Juventus – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e NOW