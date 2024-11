LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe, WTA Finals 2024 in DIRETTA: le azzurre provano ad incamerare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del secondo incontro del gruppo B delle WTA Finals di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe. Dopo la vittoria colta in rimonta all’esordio le azzurre provano a mettere in ghiaccio la qualificazione alle semifinali contro l’ostico duo composto dalla canadese e dalla neozelandese.

2024 straordinario per l’emiliana e la toscana, che insieme hanno raggiunto traguardi sensazionali culminati con lo scintillante e meritatissimo oro Olimpico conquistato a Parigi. Vincitrici del torneo di Linz, del Masters 1000 di Roma, del 500 di Pechino, le italiane hanno inoltre raggiunto la finale del Roland Garros, sconfitte soltanto da Gauff/Siniakova. Con un successo ipotecherebbero l’accesso alle semifinali.

Non sarà di certo facile contro Dabrowski e Routliffe, vittoriose in due parziali nel match inaugurale contro Chan/Kudermetova. Anche per il duo anglofono stagione da incorniciare con le semifinali colte agli Australian Open seguite dalla finale di Miami, dalla vittoria sull’erba di Eastburne e dalle semifinali in quel di Wimbledon.

La sfida del gruppo B delle WTA Finals di Riad di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe sarà il primo match dalle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!