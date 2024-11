Sport in tv oggi (lunedì 18 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 18 novembre, la settimana comincia con una giornata di sport sicuramente più soft rispetto alla scorpacciata dell’ultimo weekend. Il programma odierno presenta comunque degli appuntamenti molto interessanti per i colori azzurri e non solo, a partire dalla terza giornata dei Campionati Europei di curling a Lohja (in Finlandia).

Doppio impegno per entrambe le Nazionali italiane, che devono continuare a macinare vittorie nel round robin con l’obiettivo di occupare le prime posizioni della classifica generale e qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Il team maschile, guidato dallo skip Joel Retornaz, affronta oggi l’Austria e l’Olanda dopo aver ottenuto due successi nelle prime tre gare.

Ancora imbattuta invece la formazione femminile della skip Stefania Constantini, che dovrà però superarsi per restare in vetta alla graduatoria dopo lo scontro diretto mattutino contro la Svizzera. Da non sottovalutare poi la partita pomeridiana con la Norvegia, fondamentale in ottica playoff. Tennis protagonista dalle ore 17.00 a Malaga per la semifinale della Billie Jean King Cup tra Italia e Polonia, con Jasmine Paolini e compagne che partono sulla carta sfavorite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 18 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 18 novembre

1.00 Basket, NBA: New York Knicks-Brooklyn Nets – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

7.00 Curling, Europei: quarta sessione round robin femminile (Italia-Svizzera e altri quattro match) – Diretta streaming su The Curling Channel

11.00 Curling, Europei: quarta sessione round robin maschile (Italia-Austria e altri quattro match) – Diretta streaming su The Curling Channel

15.00 Curling, Europei: quinta sessione round robin femminile (Italia-Norvegia e altri quattro match) – Diretta tv di Italia-Norvegia su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e The Curling Channel

17.00 Tennis, BJK Cup: Italia-Polonia (semifinale) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

19.00 Curling, Europei: quinta sessione round robin maschile (Italia-Olanda e altri quattro match) – Diretta tv di Germania-Svizzera su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e The Curling Channel

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Olimpia Milano – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, UEFA Nations League: Croazia-Portogallo (Lega A) – Diretta streaming su UEFA TV

20.45 Calcio, UEFA Nations League: Polonia-Scozia (Lega A) – Diretta streaming su UEFA TV

20.45 Calcio, UEFA Nations League: Serbia-Danimarca (Lega A) – Diretta streaming su UEFA TV

20.45 Calcio, UEFA Nations League: Spagna-Svizzera (Lega A) – Diretta streaming su UEFA TV

