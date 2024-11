Sport in tv oggi (lunedì 11 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuovo inizio di settimana per lo sport globale, ed arriva con sulla scena non troppi eventi, ma una certa importanza soprattutto sul piano tennistico, considerato che le ATP Finals a Torino sono in pieno svolgimento. Ma andiamo più nel dettaglio.

All’Inalpi Arena, dopo il debutto vincente di ieri di Jannik Sinner, ci sarà anche l’entrata in scena di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati nella rivincita della finale degli Australian Open contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden.

Per quel che riguarda i singolari, pomeriggio per Carlos Alcaraz, nella replica della finale degli US Open 2022 contro il norvegese Casper Ruud (quella che, per intenderci, gli diede il numero 1 al mondo ai tempi), sera per Alexander Zverev, con il tedesco opposto al russo Andrey Rublev.

In altre questioni, c’è l’usuale quota NBA e NFL nella notte, mentre il ciclocross propone il Superprestige a Niel. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 11 novembre

11:00 Calcio, Italia-Norvegia, Qualificazioni Europei Under 17 – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv

11:30 Tennis, ATP Finals 2024: Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

13:30 Ciclocross, Superprestige Niel donne – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+ e DAZN

14:00 Tennis, ATP Finals 2024: Alcaraz (ESP) [3]-Ruud (NOR) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

15:05 Ciclocross, Superprestige Niel uomini – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+ e DAZN

18:00 Tennis, ATP Finals 2024: Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:00 Calcio, Campionato argentino, Deportivo Riestra-Velez Sarsfield – Diretta tv su Sportitalia e streaming su Mola

20:30 Tennis, ATP Finals 2024: Zverev (GER) [2]-Rublev [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C, Padova-Novara – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C, Taranto-Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C, Turris-Team Altamura – Diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Segunda Division (Spagna), Deportivo La Coruña-Eibar – Diretta streaming su DAZN

2:00 NBA, Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport NBA (209) e streaming su SkyGo e Now

2:00 NBA, Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e streaming su SkyGo e Now

2:15 NFL, Los Angeles Rams-Miami Dolphins – Diretta streaming su DAZN