LIVE Alcaraz-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: debutto morbido per lo spagnolo?

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud, partita valevole per la prima giornata del gruppo John Newcombe delle Nitto ATP Finals 2024. Debutto apparentemente morbido per l’iberico che però non deve fare l’errore di sottovalutare il sempre ostico norvegese.

Alcaraz si presenta a questo torneo con tanti punti interrogativi. Nella propria giovane carriera lo spagnolo non ha mai brillato sul cemento indoor ed in questa stagione ha confermato questa tendenza. L’ultima apparizione ufficiale del numero 3 del mondo è stata nel Master 1000 di Parigi Bercy: dopo aver sconfitto Nicolas Jarry per 7-5, 6-1 l’iberico si è arreso a sorpresa ad Ugo Humbert con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-5.

Ruud si è qualificato a queste Finals nonostante un finale di stagione tutt’altro che memorabile. Da dopo gli US Open, in cui si è fermato agli ottavi contro Taylor Fritz, il norvegese ha raccolto appena 2 vittorie su 10 partite giocate. Negli ultimi 2 mesi lo scandinavo è uscito vittorioso solamente contro Jaime Faria (Coppa Davis) e Lorenzo Sonego (Stoccolma).

Quello odierno sarà il quinto incontro ufficiale tra i due con lo spagnolo che è avanti 4-0 nei precedenti. L’incontro odierno tra Alcaraz e Ruud è il secondo match della sessione diurna e non inizierà prima delle 14.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Ruud, incontro delle Nitto ATP Finals 2024, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!