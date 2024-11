LIVE Zverev-Rublev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il tedesco lancia la candidatura al titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Round Robin tra Alexander Zverev e Andrey Rublev.

Partita che inaugura le Finals del terzo favorito della manifestazione, il tedesco classe ’98 che ha concluso una brillante stagione da numero 2 delle classifiche mondiali. A bagnare l’edizione torinese c’è Rublev, che ha agguantato un posto nei primi 8 della race grazie anche al forfait di Novak Djokovic, e che nel 2024 ha fatto registrare un discreto calo di rendimento medio.

Il titolo importante c’è stato, in quel di Madrid, il russo ha però avuto vari vuoti di sceneggiatura, soprattutto negli Slam, non riuscendo mai ad issarsi in quarti di finale. I precedenti sono 9 e ci troviamo sul 6-3 per Zverev, ultimo dei quali è stato giocato proporio 365 giorni fa alle Nitto ATP Finals e fu vinto per 6-4, 6-4 dal tedesco. Ci si gioca con ogni probabilità la qualificazione insieme a Carlos Alcaraz.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di Round Robin tra Alexander Zverev e Andrey Rublev. Si parte alle 20:30, vi aspettiamo!