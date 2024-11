Sport in tv oggi (giovedì 14 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 14 novembre, si preannuncia una giornata molto interessante in chiave azzurra con numerosi eventi sportivi di rilievo in agenda. Si comincia già in mattinata con il primo giro dell’Abu Dhabi Championship (DP World Tour) di golf e con le batterie della giornata inaugurale dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta a Riccione.

Tennis protagonista a Malaga (allerta meteo permettendo) con Giappone-Romania e Slovacchia-USA nelle Finals di BJK Cup, mentre a Torino si conclude il gruppo Nastase delle ATP Finals con le sfide Fritz-De Minaur e soprattutto in sessione serale Sinner-Medvedev. All’azzurro basta vincere un set per essere certo della qualificazione in semifinale, che potrebbe arrivare anche perdendo 2-0 contro il russo in base al risultato dell’altro match odierno.

In serata ci sarà spazio per le prime finali degli Assoluti di nuoto in vasca corta, mentre la Nazionale italiana di calcio maschile fa visita al Belgio in quel di Bruxelles per blindare l’accesso ai quarti di finale della UEFA Nations League. Focus anche sulle coppe europee per club di basket (Eurolega), volley (Champions League e Challenge Cup) e pallanuoto (Euro Cup).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 14 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 14 novembre

1.30 Basket, NBA: Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

4.00 Basket, NBA: Sacramento Kings-Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

8.00 Golf, DP World Tour: Abu Dhabi Championship, primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf, live streaming su Sky Go e NOW

9.30 Nuoto, Campionati Italiani vasca corta: prima giornata, batterie – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

11.30 Tennis, ATP Finals: round robin, sessione diurna (2° match, non prima delle ore 14.00, Taylor Fritz-Alex de Minaur) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 Tennis, BJK Cup: ottavi di finale (Giappone-Romania e, non prima delle ore 17.00, Slovacchia-USA) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

15.00 Pallanuoto, Euro Cup: Vouliagmeni-Ortigia – Diretta streaming su EuroAquaticsTV

18.00 Tennis, ATP Finals: round robin, sessione serale (2° match, non prima delle ore 20.30, Jannik Sinner-Daniil Medvedev) – Diretta tv su Rai 2 (solamente Sinner-Medvedev), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Nuoto, Campionati Italiani vasca corta: prima giornata, finali – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

18.00 Volley, Challenge Cup: VK Karlovarsko-Lube Civitanova – Diretta streaming su DAZN

19.00 Golf, PGA Tour: Bermuda Championship, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Olympiacos – Diretta streaming su DAZN

19.15 Pallanuoto, Euro Cup: Duisburg-Pro Recco – Diretta streaming su EuroAquaticsTV

20.00 Volley, Champions League: Monza-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Strasburgo-Brescia – Diretta streaming su EuroAquaticsTV

20.00 Basket, Eurolega: ASVEL-Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Monaco – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Efes Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Nations League: Belgio-Italia – Diretta tv su Rai 1, live streaming su Rai Play