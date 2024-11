LIVE Fritz-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: Sinner si qualificherà in anticipo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di Round Robin tra Taylof Fritz e Alex De Minaur.

Partita che concederebbe un match serale un po’ più sereno a Jannik Sinner, qualora l’americano vincesse in 3 set o soccombesse al cospetto dell’australiano. Quest’ultimo ha una minima speranza di fare il miracolo, legata ad una vittoria in 2 set oggi sua e del pusterese, e a una differenza game che lo assista.

Molto più probabile che l’americano si imponga, magari anche in due parziali e condanni quindi Sinner a dover per forza vincere almeno un set contro Medvedev per non rimandare tutto allo spasmodico conteggio della differenza game. Se Fritz vincesse in 3 set, anche perdendo in due Sinner sarebbe comunque sicuro di passare il girone. Basta quindi un set di De Minaur per avere la matematica certezza della semifinale per l’azzurro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di Round Robin tra Taylor Fritz e Alex De Minaur. Si parte alle 14, vi aspettiamo!