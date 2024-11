LIVE Sinner-Medvedev, ATP Finals 2024 in DIRETTA: la sfida infinita vale semifinale e primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match che chiude il girone Nastase delle ATP Finals 2024 tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. Sedicesimo confronto diretto tra i due, in quello che è ormai un classico del tennis internazionale. L’azzurro guida per 8-7 considerando anche l’incontro nella ricchissima esibizione di Riad, precedenti in parità invece facendo fede ai soli match ufficiali.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento saldamente al comando del raggruppamento dopo le affermazioni sull’australiano De Minaur e sull’americano Fritz. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai. L’altoatesino potrebbe scendere in campo già certo della qualificazione, dipende ovviamente dal risultato della sfida del pomeriggio tra Fritz e De Minaur. Queste tutte le combinazioni.

Dal canto suo Medvedev, ventottenne moscovita, ha bisogno di una vittoria per balzare in semifinale, ma potrebbe non bastare in caso di un netto successo di Fritz sull’oceanico De Minaur. Dopo le polemiche e lo show offerto al culmine della sconfitta dell’esordio, il russo si è rimesso in corsa grazie all’affermazione sull’australiano.

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev inizierà alle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!