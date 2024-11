Speed skating, non solo Davide Ghiotto: un’Italia ambiziosa e con diversi nomi in rampa di lancio

I pattini sono pronti per rompere il ghiaccio nella stagione dello speed skating. Il massimo circuito internazionale è alle porte e nel prossimo week end (22-24 novembre) a Nagano (Giappone) si darà il via alle danze. La Nazionale italiana guidata dal Direttore tecnico, Maurizio Marchetto, si presenta ai nastri di partenza con non poche ambizioni.

Fari puntati su Davide Ghiotto, già impressionante nel corso della preparazione a Inzell (Germania). Sull’anello di ghiaccio tedesco, in occasione dell’International Race, il campione vicentino ha ottenuto il record del mondo ufficioso dei 10000 metri. L’azzurro è stato in grado di abbattere la barriera dei 12 minuti e 30 secondi con il crono di 12:26.30, ma il primato non è stato omologato per via dell’assenza dei giudici ISU in una manifestazione in cui non erano previsti i controlli antidoping.

Una competizione nella quale Ghiotto ha fatto vedere cose egregie anche nei 5000 metri, specialità nella quale è intenzionato a contendere lo scettro a tutti per essere il primattore delle prove “distance”. Non solo però il veneto da osservare con attenzione. Il riferimento è alla crescita costante di Michele Malfatti, un po’ il n.2 delle distanze citate (5000-10000 metri) di alto livello. Non è un caso che grazie al suo contributo, oltre a quello di Ghiotto e di Andrea Giovannini, nella stagione passata sia arrivato uno storico titolo mondiale nel team pursuit.

Una squadra che poi può annoverare un David Bosa che, pur non più giovanissimo, ha fatto vedere miglioramenti rilevanti nelle distanze dei 500 e 1000 metri e una nouvelle vague interessante, in cui Daniele Di Stefano (1500 metri e Mass Start) e Riccardo Lorello (prove distance) stanno mettendo in mostra dei miglioramenti notevoli. Non vanno sottovalutatati anche gli step compiuti da Alessio Trentini. In Giappone, dunque, ci sarà la prima prova di verifica importante per sondare la condizione.