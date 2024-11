Sonego-Rublev oggi, ATP Metz 2024: orario, tv, programma, streaming

A Metz, in Francia, l’azzurro Lorenzo Sonego tornerà in campo già nella giornata odierna per disputare gli ottavi di finale dei Moselle Open 2024 di tennis: l’italiano troverà sulla propria strada il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 1, che sta tentando di qualificarsi alle ATP Finals.

Il match tra l’italiano ed il russo sarà il secondo in programma a partire dalle ore 12.00 sul Court Central, e sarà previsto non prima delle ore 14.00 italiane, dopo la sfida di doppio Herbert/Olivetti-Brown/King: si tratta del quarto incontro tra i due, con l’italiano in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

La diretta tv del match di Lorenzo Sonego, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Metz 2024, sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP METZ 2024

Lunedì 4 novembre – Court Central

Dalle ore 12.00

Herbert/Olivetti-Brown/King

Non prima delle ore 14.00

Lorenzo Sonego (Italia)-Andrey Rublev (Russia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP METZ 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.