Quando il sorteggio delle ATP Finals 2024? Programma, orari, possibili gironi

Giovedì 7 novembre alle ore 12.00 ci sarà il sorteggio che andrà a definire la composizione dei due gironi delle ATP Finals: in ciascuna delle quattro fasce di merito saranno presenti due tennisti, che ovviamente non potranno incontrarsi tra loro nella prima fase, dovendo andare a finire in gironi differenti.

La Race ATP, che definirà gli otto qualificati, si chiuderà sabato 9 novembre, dopo le finali dei tornei di categoria ATP 250 di Belgrado e Metz: al momento cinque tennisti sono già certi di avere un posto riservato a Torino, mentre a partire dalla giornata odierna saranno in quattro a giocarsi gli ultimi tre pass a disposizione.

Saranno presenti in prima fascia l’italiano Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, i quali non potranno affrontarsi nella prima fase a gironi, mentre nella seconda urna verranno inseriti lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.

L’ultimo tennista già certo della qualificazione, lo statunitense Taylor Fritz, sarà uno dei due tennisti che comporranno la terza fascia, assieme al sesto classificato della Race. La quarta urna, infine, comprenderà i tennisti che chiuderanno al settimo ed all’ottavo posto della graduatoria.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS

Giovedì 7 novembre ore 12.00: sorteggio gironi prima fase ATP Finals 2024

URNE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

1 Jannik Sinner (Italia)

2 Alexander Zverev (Germania)

Seconda fascia

3 Carlos Alcaraz (Spagna)

4 Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

5 Taylor Fritz (Stati Uniti)

6 X (Il sesto classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

Quarta fascia

7 Y (Il settimo classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

8 Z (L’ottavo classificato della Race dopo Metz e Belgrado)

RACE ATP AL 5 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Alex de Minaur AUS 3745

9 Andrey Rublev RUS 3720