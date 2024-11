Sinner-Ruud 2-0: riviviamo la semifinale dominata dal n.1 al mondo

Una semifinale dominata. Jannik Sinner ha letteralmente asfaltato il povero Casper Ruud nella seconda semifinale delle ATP Finals 2024 di Torino. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto contro il n.7 ATP con il punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 10 minuti di gioco. Un’egemonia quella del pusterese che non ha dato respiro allo scandinavo, non in grado di contrapporsi al tennis di pressione del suo avversario.

Una partita a senso unico nella quale Jannik ha manifestato tutta la sua volontà di andarsi a prendere un titolo che l’anno passato Novak Djokovic gli aveva strappato. Lo si è compreso fino dal primo game, con una grande aggressività con i due colpi al rimbalzo e anche la volontà di venirsi a prendere i punti a rete per non sprecare eccessive energie.

Ci ha provato anche Ruud a mischiare un po’ le carte, giocando qualche back e colpendo la palla in top per creare qualche grattacapo al n.1 ATP, ma ogni stratagemma si è rivelato inutile perché l’altoatesino ha dimostrato di avere tutte le soluzioni ai problemi proposti dal rivale. E così il dominio si è compiuto come detto, con colpi di rara potenza e anche tocchi di classe.

Di seguito il video degli highlights del confronto: