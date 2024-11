LEZIONE DI TENNIS! Jannik Sinner demolisce un malcapitato Ruud ed è di nuovo in finale alle ATP Finals!

Ai confini della realtà. Una serie televisiva fantascientifica reincarnata in un uomo dal nome e cognome: Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo è in finale alle ATP Finals, è un vero e proprio dominio contro Casper Ruud, numero 6 al mondo ma trattato come un giocatore qualsiasi. Un 6-1 6-2 in 70 minuti, con una partita impressionante per livello tecnico e tattico. Il norvegese ci ha provato, ha avuto anche le proprie occasioni, ma non ha potuto assolutamente niente contro una versione tirata a lucido dell’altoatesino, che domani si giocherà il titolo contro Taylor Fritz.

Primo set che si apre immediatamente in favore di Jannik, che fa subito valere la legge del più forte. Nel secondo gioco spinge come un ossesso, regalandosi anche un delizioso pallonetto al volo su cui Ruud non può nulla; sfondando per l’ennesima volta con il dritto vola subito sul 3-0. Ma il norvegese non è domo, provando a mischiare le carte e attendendo il momento propizio.

Nel quinto game il numero 1 viene abbandonato dalla prima di servizio e si complica la vita, ritrovandosi sotto 15-40, ma con pazienza e con un pizzico di fortuna con l’errore di Ruud si rimette in piedi e chiude la porta. E così, nel gioco successivo, torna anche a marce altissime: due recuperi mostruosi, due punti giocati in modo magistrale ed è doppio break, con la frazione chiusa in mezz’ora con un netto 26-12 alla voce punti conquistati.

Nel secondo set Ruud prova un po’ a cambiare le cose con soventi cambi di ritmo e alzate di traiettoria. Nel quarto gioco il suo piano sembra funzionare, con Jannik che colpisce male uno smash e allarga troppo il dritto, ma con una tranquillità ai limiti del disumano rimette le cose a posto mattoncino dopo mattoncino chiudendo con un ace esterno. Forse è questa la chiave dei suoi successi, il suo essere imperturbabile anche nei momenti critici. E la partita, virtualmente, si chiude lì.

Perché Sinner sale di nuovo in cattedra con delle risposte profondissime, dominando ogni pallina che colpisce. Sale 15-40, Ruud riesce anche ad annullare tre palle break ma un’altra risposta e un dritto devastante permette al numero 1 al mondo di mettere la freccia e salire sul 3-2. E forse il break successivo è ancora più irreale: nonostante subisca il punto sono da occhi fuori dalle orbite due salvataggi su altrettanti smash, poi una risposta laser gli consegna il 5-2, chiudendo con un ace centrale.

In una giornata dal 59% di prime messe in campo, mette a segno 9 ace vincendo l’81% di prime (22/27) ed il 63% delle seconde (12/19), con 22 vincenti al netto di soli 12 errori non forzati. Emblematica la forbice di punti, con Sinner che vince quasi il doppio dei punti di Ruud, 55 a 30. Ecco a voi la puntata perfetta di ‘Ai confini della realtà’. Anzi. Jannik Sinner è ai confini della realtà.