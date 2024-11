A che ora Sinner-Fritz, ATP Finals 2024: dove vedere in tv la finale, programma, streaming

Domani, dalle ore 18.00, Jannik Sinner e Taylor Fritz si affronteranno nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2024 di Torino. All’Inalpi Arena i due si ritroveranno dopo il confronto nel Round Robin, che ha sorriso al tennista italiano, a segno con il punteggio di 6-4 6-4.

L’azzurro ha letteralmente asfaltato nella semifinale il norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 6-1 6-2. Una prestazione di una solidità pazzesca, che ha confermato il suo livello di condizione in questo evento, desideroso di conquistare un titolo che l’anno scorso gli è sfuggito, sconfitto da Novak Djokovic, che quest’anno era assente.

Il bilancio dei precedenti è 3-1 e c’è la voglia di aggiornare in meglio questo storico. Quinta sfida contro il californiano, a segno a sorpresa nella prima semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, ko in tre set in una partita di grande intensità. Fritz non è avversario da poco e l’ha fatto vedere nel Round Robin e Sinner ne è consapevole.

La partita tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, Finale delle ATP Finals 2024 di Torino, inizierà non prima delle 18.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-FRITZ ATP FINALS 2024

Domenica 17 novembre

18.00 Jannik Sinner vs Taylor Fritz – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

PROGRAMMA SINNER-FRITZ ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport