“Se decidono di correre a Valencia noi dovremo andarci”: Jorge Martin in controtendenza rispetto a Bagnaia

Jorge Martin si trova in testa alla classifica del Mondiale MotoGP con 17 punti di vantaggio nei confronti di Francesco Bagnaia quando mancano due weekend di gara al termine della stagione. Il centauro spagnolo sarà impegnato nel fine settimana in Malesia (dove oggi ha chiuso al secondo posto nelle pre-qualifiche, a cinque centesimi dal piemontese), sperando di conservare un buon margine nei confronti del rivale in vista dell’atto conclusivo di questa annata agonistica.

Si dovrebbe poi correre a Valencia nel weekend del 15-17 novembre, ma il condizionale è d’obbligo perché la località spagnola è stata colpita da una forte alluvione che ha già mietuto 158 vittime e molti cittadini sono ancora dispersi. La direzione esecutiva della MotoGP starebbe valutando la situazione per decidere il da farsi, resta viva la possibilità di gareggiare al circuito Ricardo Tormo (il CEO Ezpeleta è parso convinto) ma si potrebbe anche andare in altre località (il Qatar sembra in pole-position).

Francesco Bagnaia ha fermamente dichiarato che non scenderà in pista a Valencia, a costo di perdere la possibilità di conquistare il titolo iridato. Il due volte Campione del Mondo ha affermato di non ritenere etica la disputa di una gara dopo questa tragedia. Jorge Martin si è dimostrato più possibilista, come traspare dalle dichiarazioni riportate da Marca: “Per me è una situazione molto delicata. Sia per noi piloti che per la Dorna. Dopo quello che stiamo vedendo a Valencia è sempre più difficile e triste. Per me è un po’ difficile andare a Valencia, ma alla fine dipende dalla decisione che verrà presa. Non si tratta solo di Dorna, ma anche del Governo. Se alla fine decideranno di andare lì per un certo motivo, allora dovremo correre lì“.