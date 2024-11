MotoGP, cancellato il GP di Valencia. Dove si recupererà l’ultima gara dell’anno?

Il GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale MotoGP in programma per il weekend del 15-17 novembre, non si disputerà. La Dorna ha comunicato ufficialmente che l’evento non avrà luogo al circuito Ricardo Tormo a causa della violenta alluvione che nella località spagnola ha già fatto registrare 158 morti e numerosi dispersi. Nelle ultime ore si è parlato a lungo della possibilità di gareggiare ugualmente, ma alla fine gli organizzatori hanno comprensibilmente deciso di annullare l’evento.

Francesco Bagnaia aveva dichiarato che non sarebbe sceso in pista, ritenendo non corretto gareggiare considerando la tragedia. Jorge Martin si era rivelato più possibilista, affermando che si sarebbe dovuto correre se si fosse deciso di mantenere la competizione in terra iberica. Lo spagnolo si trova in testa alla classifica generale con 17 punti di vantaggio nei confronti del centauro italiano alla vigilia del weekend in Malesia, dove si consumerà il penultimo atto di questa annata agonistica.

La MotoGP ha già dichiarato che si impegnerà per sostenere i fondi di soccorso già esistenti, ma non ha ancora svelato quale sarà il finale di stagione. Dove verrà recuperata la gara di Valencia? L’opzione del Qatar è in pole position, altri scenari parlano del Portogallo con Estoril e di una permanenza a Sepang. Informazioni in merito verranno fornite appena possibile. Da vedere se si gareggerà nel weekend del 15-17 novembre o se ci sarà uno slittamento.

COMUNICATO UFFICIALE MOTOGP

In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP™ è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità. Siamo stati in costante contatto con le autorità locali e il circuito per valutare al meglio come aiutare e procedere. Sentiamo una responsabilità nei confronti di ogni regione in cui gareggiamo, che va ben oltre lo sport e gli eventi.

Dopo aver valutato con attenzione il possibile impatto positivo di una gara della MotoGP™ da disputare a Valencia in date posticipate, tenendo conto dell’esigenza di garantire che nessuna risorsa venisse sottratta dalla presenza della MotoGP agli sforzi necessari per il recupero, il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il GP di Valencia del 2024.

La MotoGP non correrà a Valencia, ma per Valencia. Il campionato si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo collegato all’area nel modo migliore per le persone e le comunità di cui ha fatto parte da così tanto tempo. Gli sforzi inizieranno già durante il GP della Malesia e continueranno in occasione dell’ultimo round del 2024, con una nuova sede e date che saranno annunciate non appena confermate.

I tifosi di tutto il mondo, i piloti e il paddock meritano un finale sportivo per la stagione 2024, che possa dare un contributo fondamentale al sostegno delle comunità in cui corriamo. Ogni ulteriore informazione sul finale di stagione verrà confermata appena possibile.