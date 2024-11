Sci alpino, Federica Brignone non sarà a Levi. Quando disputerà lo slalom in questa stagione?

Saranno sette le azzurre che disputeranno lo slalom di Levi, la gara che segna il ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino dopo alcune settimane dal consueto appuntamento di inizio stagione con il gigante di Soelden. Tra loro non ci sarà Federica Brignone, reduce proprio dalla vittoria sul Rettenbach, che tornerà in gara solamente nella trasferta in Nord America di inizio dicembre a Killington.

La valdostana salterà dunque anche il secondo slalom della stagione, quello del prossimo weekend a Gurgl, che è stato confermato proprio nelle ultime ore dopo la preoccupazione per la mancanza di neve nei giorni precedenti. Brignone dunque tornerà sugli sci il 30 novembre prima con il gigante di Killington e poi, come da lei confermato in un evento a La Salle, sarà protagonista anche tra i pali stretti.

Nella passata stagione sono stati solamente due gli slalom a cui Brignone ha preso parte. Il primo a Lienz, non riuscendo a terminare la prima manche, mentre il secondo ad Are, dove ha poi concluso in ventisettesima posizione. Il rapporto tra Federica e i rapid gates non è mai stato eccezionale, anche se a cavallo tra il 2020 ed il 2021 la campionessa azzurra sembrava cominciare a mostrare un certo feeling, con qualche piazzamento intorno alle prime quindici posizioni.

Il miglior risultato in carriera di Brignone in slalom è un dodicesimo posto a Semmering, anche se è datato dicembre 2018. Nel corso degli anni l’azzurra ha deciso di cimentarsi maggiormente nelle prove veloci, oltre al suo amato gigante ovviamente. Una decisione sicuramente vincente, visto quello che Federica ha saputo ottenere sia in superG sia in discesa.

La vittoria di Soelden è sicuramente stato il miglior inizio possibile in una stagione nella quale Brignone può davvero lottare per la conquista della Coppa del Mondo. Shiffrin ha comunicato che non gareggerà mai in discesa, Gut-Behrami non fa gli slalom, Vlhova non è al meglio fisicamente e dunque le possibilità ci sono veramente tutte. Diventano dunque importanti anche gli appuntamenti tra i rapid gates, dove l’obiettivo sarà di quello di conquistare alcuni preziosi punti.

Brignone, però, non gareggerà in slalom in eventi singoli come a Levi e Gurgl, ma solo in concomitanza del gigante ed è per questo che la si vedrà in gara a Killington. Successivamente i prossimi appuntamenti potrebbero essere Semmering e Kranjska Gora a cavallo tra dicembre e gennaio, quando comunque la lotta per la sfera di cristallo sarà ancora di più nel vivo.